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15:30, 15 декабря 2022 года На Орловщине расширят штат работников горячей линии "122" на период эпидподъема гриппа и ОРВИ Это поможет организовать более оперативную запись на прием к врачам.





В Орловской области на период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ увеличат число работников горячей линии "122", что позволит быстрее записывать пациентов на прием в поликлиники. Об этом накануне сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира.



Ранее глава региона призвал орловцев максимально обезопасить себя от вирусных заболеваний. "Надо себя максимально обезопасить: носить маски, принимать витамины, использовать противовирусные средства. Наш регион практически полностью выполнил план по вакцинации от гриппа. Тем, кто еще не привит, следует вакцинироваться", - отметил губернатор.





Орловское Информбюро





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