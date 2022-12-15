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16:00, 15 декабря 2022 года Сотрудники орловской "Бунинки" передали артиллеристам тепловые пушки Коллектив библиотеки регулярно помогает российским военнослужащим.





Коллектив Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина передал орловским артиллеристам, участвующим в специальной военной операции, пять тепловых пушек. Сотрудники "Бунинки" уже передавали военным продовольствие, одежду, средства личной гигиены, - сообщает региональный информационный портал.



Фото: Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина





Орловское Информбюро





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