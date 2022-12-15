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16:30, 15 декабря 2022 года Орловские школьники создали новогодние открытки для детей Донбасса Также карточки с поздравлениями отправятся ребятам, чьи отцы участвуют в СВО.





Всего ученики школ Орла создали своими руками 500 открыток к Новому году. Они, с поздравлениями, отправятся в Луганскую НР. Добрые пожелания дойдут до адресатов.



Открытки также получат дети семей участников СВО. Поучаствовали в акции ребята из всех школ нашего города.











Ольга СУПОНЕВА





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