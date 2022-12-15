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12:15, 15 декабря 2022 года В Орле проходит всероссийский форум студенческих спортивных клубов В числе почетных гостей - первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.





В Орле проходит всероссийский форум студенческих спортивных клубов. В нем принимают участие представители из разных уголков страны. А в исле почетных гостей - первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.



Подробности скоро в нашем сюжете.





Анастасия Дорохова





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