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17:00, 15 декабря 2022 года Орловская пенсионерка лишилась 677 тысяч рублей в погоне за легким заработком Женщина отдала свои деньги интернет-мошенникам.





В Покровском районе пенсионерка попалась на крючок интернет-мошенников. Как сообщили в областном УМВД, с женщиной связались в социальной сети, посулив прибыль с вложения денег, причем доход в размере 30% ей обещали отдать сразу. Орловчанка трижды внесла деньги на счета мошенников, лишившись 677 тысяч рублей.





Орловское Информбюро





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