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19:00, 15 декабря 2022 года Амчанка и ее родственник вместе отдали мошенникам 700 тысяч рублей Злоумышленников ищет полиция.





В Мценском районе женщина и ее молодой родственник на пару отдали телефонным мошенникам 705 тысяч рублей, - сообщили в региональном УМВД. С женщиной связались лже-работники банка, убедив ее оформить кредит и перевести деньги на банковские карты. Когда домой вернулся парень, то злоумышленники убедили его доехать до банкомата, обналичить часть суммы и перевести эти средства, что молодой человек и сделал.





Орловское Информбюро





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