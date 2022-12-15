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12:28, 15 декабря 2022 года

На широкие экраны 15 декабря выходит лирическая комедия "Непослушник 2"

После успешного проката первой части, фильм стал одним из самых ожидаемых российских проектов этого года.


Фильм "Непослушник 2" выходит на широкие экраны! Уже сегодня, 15 декабря, компания "Каропрокат" при участии канала "Россия 1" выпустит на зрителя лирическую комедию режиссера Владимира Котта. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Гоша Куценко, Татьяна Орлова, Маргарита Аброськина.

Фильм стал долгожданной премьерой этого года. Первая часть картины собрала в феврале и марте более 300 миллионов рублей в прокате. Зритель ждал продолжения истории. Выпуск второй части поддержала и пресс-служба Русской Православной Церкви. 

 

Первую часть мы снимали зимой и это было настоящим испытанием для актеров и группы. Конечно, все справились с суровыми условиями, но были рады, что во второй части фильма действие происходит летом. Основная часть съемочного периода прошла в Шуе в Ивановской области. После выхода первого фильма монастырь стал местной достопримечательностью. Жители с гордостью рассказывают туристам, что здесь снимали комедию "Непослушник". А в храме даже сохранили фреску, которую мы нарисовали для съемок, - поделился режиссер Владимир Котт.

 Каков же синопсис?

К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь – ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке «обмануть» память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново… Но поможет ли это ему вспомнить все?

Полный ребут и шухер, лишь бы пионер Толик вновь стал отцом Анатолием!

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