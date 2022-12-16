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8:00, 16 декабря 2022 года Орловец проигнорировал предупреждения очевидцев и стал жертвой мошенничества Мужчина потерял 30 тысяч рублей.





62-летний орловец стал очередной жертвой телефонного мошенничества. Лже-банкиры сообщили мужчине, что неизвестные пытаются оформить на него кредит, воспользовавшись утечкой данных. Под предлогом пресчечения преступления злоумышленники сказали орловцу самому взять заем и перевести деньги на безопасные счета. Так мужчина и поступил.



У потерпевшего был шанс спасти деньги. Возле терминала на него обратили внимание очевидцы, отговаривая мужчину от совершения ошибки, но тот их проигнорировал.



Неравнодушные люди в итоге не остались в стороне и сообщили в полицию. Только правоохранители убедили мужчину в том, что он стал жертвой обмана, и орловец прекратил переводы, - сообщили в региональном УМВД. Ущерб составил 30 тысяч рублей.





Орловское Информбюро





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