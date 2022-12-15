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12:51, 15 декабря 2022 года

Студент года 2022

14 декабря в Москве на площадке Президентской академии студентка Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Анастасия Цуканова награждена дипломом за выдающиеся достижения в учебной, научной и общественной деятельности.



В церемонии награждения принял участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин и проректор РАНХиГС Максим Назаров.

- Это не только моя заслуга. Хочу поблагодарить  за приложенные старания и силы, огромный багаж знаний, полученные навыки и опыт, декана факультета «Государственное и муниципальное управление» Малахову Оксану Владимировну, декана факультета «Экономика и менеджмент» Данилову Наталию Евгеньевну, профессора кафедры «Менеджмент и управление персоналом» Еремину Ирину Александровну. Постараюсь с достоинством нести это звание и не останавливаться на  достигнутом»,  - отмечает студентка.

Анастасия Цуканова обучается на 4 курсе по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Активно занимается научно-исследовательской и общественной деятельностью, имеет отличную успеваемость. Является стипендиатом именных стипендий Президента Российской Федерации и Губернатора Орловской области в 2022/2023 учебном году и членом Молодежного правительства Орловской области. В 2022 году прошла стажировку в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Правительства Орловской области. Одним из ее последних достижений стала победа в секции «Государственное и муниципальное управление» Международной студенческой олимпиады по международному бизнесу, логистике и государственному управлению.

- Конкурс «Студент года» позволяет выявить наиболее активных студентов, которые помимо учебы показывают высокие результаты в научно-исследовательской, спортивной и творческой деятельности. Это итоговое мероприятие, где студенты получают заслуженное поощрение за большой объем выполненный работы на протяжении года», - комментирует директор  Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Премия «Студент года» ежегодно проводится в Президентской академии с 2010 года. В конкурсе могут участвовать только студенты 3 и 4 курсов очной формы обучения программ бакалавриата и специалитета.

 

 

 

 
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