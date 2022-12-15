Студент года 2022





В церемонии награждения принял участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин и проректор РАНХиГС Максим Назаров.



- Это не только моя заслуга. Хочу поблагодарить за приложенные старания и силы, огромный багаж знаний, полученные навыки и опыт, декана факультета «Государственное и муниципальное управление» Малахову Оксану Владимировну, декана факультета «Экономика и менеджмент» Данилову Наталию Евгеньевну, профессора кафедры «Менеджмент и управление персоналом» Еремину Ирину Александровну. Постараюсь с достоинством нести это звание и не останавливаться на достигнутом », - отмечает студентка. В церемонии награждения принял участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин и проректор РАНХиГС Максим Назаров.





Анастасия Цуканова обучается на 4 курсе по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Активно занимается научно-исследовательской и общественной деятельностью, имеет отличную успеваемость. Является стипендиатом именных стипендий Президента Российской Федерации и Губернатора Орловской области в 2022/2023 учебном году и членом Молодежного правительства Орловской области. В 2022 году прошла стажировку в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Правительства Орловской области. Одним из ее последних достижений стала победа в секции «Государственное и муниципальное управление» Международной студенческой олимпиады по международному бизнесу, логистике и государственному управлению.





- Конкурс «Студент года» позволяет выявить наиболее активных студентов, которые помимо учебы показывают высокие результаты в научно-исследовательской, спортивной и творческой деятельности. Это итоговое мероприятие, где студенты получают заслуженное поощрение за большой объем выполненный работы на протяжении года», - комментирует директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.