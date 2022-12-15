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17:30, 15 декабря 2022 года Он вырастил олимпийского призера Сегодня 21-летний хоккеист и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александр Никишин один из талантливейших хоккеистов страны, выступающий в одном из ведущих клубов КХЛ - питерском СКА. Впереди - карьера за океаном в НХЛ. Защитник задрафтован "Каролиной". Начался спортивный путь Александра в Орле, у тренера Владимира Строева.





Владимир Строев - известный орловский хоккейный тренер. Именно к нему пришел тренироваться серебряный призер Олимпиады в Пекине Александр Никишин. Корреспондент ГТРК "Орел" Анастасия Дорохова побеседовала со специалистом о том, нашел ли наш спортсмен "свою команду", в каком возрасте можно увидеть чемпионские задатки человека и как сильно изменился хоккей.





Анастасия Дорохова





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