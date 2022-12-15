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14:21, 15 декабря 2022 года Воинская часть в Орле празднует семидесятилетие В зале ОГЦК собралась лишь небольшая часть военнослужащих: остальные сейчас на боевом посту.





Войсковая часть 03013 в Орле празднует юбилей. Ей исполнилось 70 лет.



В зале Орловского городского центра культуры сегодня собралась лишь часть военнослужащих: остальные на боевом посту, в том числе участвуют в СВО. Творческий коллектив ОГЦК подготовил концерт для военных, а отличившиеся в службе бойцы получили награды.



Подробности скоро в нашем сюжете.





Татьяна Тимохина





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