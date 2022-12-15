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18:00, 15 декабря 2022 года Микрорайон "Первый" в Орле страдает от проблемы с общественным транспортом Маршрут №453 не всегда доезжает до нужной остановки, которая к тому же находится в полукилометре от домов.





По картам от центра Орла до микрорайона "Первый" всего три с половиной километра. На деле между городом и деревней Образцово, на территории которой построен район, встала непреодолимая преграда - рейс №453, который от улицы Первой Посадской везет пассажиров на Зареченскую ПМК. Это ближайшая к микрорайону остановка, но до нее жителям приходится идти около полукилометра. Но люди дойти могут, а вот маршрутка – не всегда. В проблеме разбиралась Ирина Костина.





Ирина Костина





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