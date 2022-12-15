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14:50, 15 декабря 2022 года

В ближайшее время мост через реку Сосну в Ливнах сдадут в эксплуатацию

Снимками переправы, ремонт которой завершается, поделился губернатор Андрей Клычков.


В Ливнах подходит к завершению реконструкция моста через реку Сосну. Кадрами практически готовой к сдаче переправы поделился губернатор Андрей Клычков. 

- Мост - важнейший инфраструктурный объект для региона, и реконструкция решит проблему его подтопления, которое происходило во время половодья.  Основные работы на объекте уже завершены, и в самое ближайшее время мост будет введен в эксплуатацию, о чем я обязательно расскажу более подробно, - написал глава региона.



Реконструкция обошлась в 250 миллионов рублей. Эта сумма выделена была из федерального бюджета. 

Фото: https://t.me/Klychkov_Andrey



Ольга СУПОНЕВА
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