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14:50, 15 декабря 2022 года В ближайшее время мост через реку Сосну в Ливнах сдадут в эксплуатацию Снимками переправы, ремонт которой завершается, поделился губернатор Андрей Клычков.





В Ливнах подходит к завершению реконструкция моста через реку Сосну. Кадрами практически готовой к сдаче переправы поделился губернатор Андрей Клычков.



- Мост - важнейший инфраструктурный объект для региона, и реконструкция решит проблему его подтопления, которое происходило во время половодья. Основные работы на объекте уже завершены, и в самое ближайшее время мост будет введен в эксплуатацию, о чем я обязательно расскажу более подробно, - написал глава региона.







Реконструкция обошлась в 250 миллионов рублей. Эта сумма выделена была из федерального бюджета.



- Мост - важнейший инфраструктурный объект для региона, и реконструкция решит проблему его подтопления, которое происходило во время половодья. Основные работы на объекте уже завершены, и в самое ближайшее время мост будет введен в эксплуатацию, о чем я обязательно расскажу более подробно, - написал глава региона.Реконструкция обошлась в 250 миллионов рублей. Эта сумма выделена была из федерального бюджета. Фото: https://t.me/Klychkov_Andrey





Ольга СУПОНЕВА





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