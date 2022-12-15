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18:30, 15 декабря 2022 года
В Орловской области ввод жилья увеличился на 16%За 11 месяцев в регионе ввели 334 тысячи квадратных метров.
По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", ввод жилых домов к соответствующему периоду 2021 года увеличился на 16,4%. По темпам роста среди российских регионов Орловская область занимает 32 строчку.
В целом в эксплуатацию за 11 месяцев ввели 1 555 зданий. Из них 1 236 – жилые , 272 – сельскохозяйственные нежилые и 47 – иные нежилые.
Сергей СИЛАЕВ