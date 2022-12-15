В Орловской области задействовали 417 снегоуборочных машин за последние два дня

Регион накрыл мощный снегопад.

Как сообщает телеграм-канал " Телеграммы из Орла " , более четырех сотен машин вышли на уборку за 13-14 декабря в Орловской области. Специалисты использовали 161 комбинированную дорожную машину и 25 грейдеров.

"Дорожная служба" подготовила более 193 тысяч тонн средств против гололеда. В итоге удалось обеспечить бесперебойное движение транспорта.