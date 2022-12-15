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16:06, 15 декабря 2022 года Пришедший в Орловскую область снегопад не прекратится до утра В ближайшие часы наш регион накроют осадки.





Орловскую область 15 декабря вновь накрыл снегопад. Снег будет сыпать до самого завтрашнего утра.



Судя по карте осадков, до 6 часов 16 декабря осадки не прекратятся. При этом завтра днем они сменятся мокрым снегом.





Фото: карта осадков Яндекс





Ольга СУПОНЕВА





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