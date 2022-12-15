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16:07, 15 декабря 2022 года В Городском совете Орла рекомендовали сохранить транспортные льготы в следующем году Соответствующее решение принято на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства.





15 декабря в ходе заседания комитета Городского совета Орла по экономической политике и развитию предпринимательства депутаты рекомендовали сохранить транспортные льготы для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2023 году. Это поддержит социально незащищенные категории граждан областной столицы и членов семей граждан, участвующих в СВО, - сообщили в пресс-службе представительного органа. Решение осталось утвердить на сессии Горсовета 20 декабря.



Утверждение рекомендации позволит сохранить все привычные орловцам льготы на проезд в муниципальном транспорте. Бесплатный проездной на 50 поездок в месяц будет также предоставляться проживающим в Орле членам семей (супруги, родители, дети, дети супругов, несовершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры) участников СВО (мобилизованных, контрактников, а также сотрудников полиции и Росгвардии).











Орловское Информбюро





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