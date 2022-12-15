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16:22, 15 декабря 2022 года Орловские спасатели освободили утку из ледяного плена Она вмерзла в лед и не могла улететь.





Утром 15 декабря орловские спасатели помогли утке выбраться из ловушки. Птица вмерзла в лед реки Орлик прямо под подвесным мостом в районе Детского парка. Утку заметила проходящая мимо женщина.



Спасение птицы заняло порядка 10 минут и потребовало усилий трех человек. Неизвестно, как утка смогла попасть в западню, учитывая, что река еще полностью не скована льдом.



Спасенную птицу передали сотрудникам Детского парка, - сообщили в ГУ МЧС России по Орловского области.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области









Орловское Информбюро





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