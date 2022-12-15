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20:30, 15 декабря 2022 года В Орловской области мужчина угнал "ВАЗ", чтобы добраться до дома По дороге он въехал в дерево.





УМВД России по Орловской области, житель Ливенского района находился в состоянии алкогольного опьянения и увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Орловец сел за руль и доехал до первого дерева. Как сообщает пресс-служба, житель Ливенского района находился в состоянии алкогольного опьянения и увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Орловец сел за руль и доехал до первого дерева. Сотрудники полиции установили, что угонщиком был 56-летний мужчина. Он пояснил, что хотел добраться до соседней деревни, где находится его дом, но передумал. Во время парковки он столкнулся с препятствием. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Ливенцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей СИЛАЕВ





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