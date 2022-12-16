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10:00, 16 декабря 2022 года В Ливнах ключи от квартир получили 11 детей-сирот В 2023 году на приобретение жилых помещений из областного бюджета будет выделено более 36 млн рублей.









Как В городе Ливны Орловской области новоселье отпразднуют сироты. 11 человек получили ключи от квартир.Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в будущего году на приобретение жилья для ливенцев из категории детей-сирот будет выделено более 36 миллионов рублей. С 2010 года было приобретено 104 квартиры, из них на первичном рынке 48.





Ольга СУПОНЕВА





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