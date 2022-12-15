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16:48, 15 декабря 2022 года Под Ливнами в реке утонул автомобиль Массивная машина скрылась под водой наполовину.





Об этом сообщает телеграм-канал " Принт-ТВ". ЧП произошло в селе Калинино. . ЧП произошло в селе Калинино. Местный житель решил попробовать на "Волге" преодолеть один из подтопленных участков дороги у реки, но не удалось. Сообщается, что происшествие случилось в реке Сосне. Никто не пострадал.



Фото: "Принт-ТВ".









Сергей СИЛАЕВ





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