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21:00, 15 декабря 2022 года Краснозоренский район отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации Земля находилась под гнетом захватчиков с 16 ноября по 15 декабря 1941 года.





15 декабря Краснозоренский район Орловской области отметил 81-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. Захватчиков изгнали в ходе Елецкой наступательной операции Юго-Западного фронта.



За дни оккупации фашистами был убит, замучен и повешен 151 мирный житель. После освобождения Краснозоренский район остался в прифронтовой полосе и подвергался регулярным бомбардировкам. Лишь в августе 1943 года фронт отодвинули дальше.



Краснозоренский район потерял на полях сражений Великой Отечественной войны порядка четырех тысяч жителей погибшими и пропавшими без вести. Всего Победу добывали почти семь тысяч краснозоренцев.





Орловское Информбюро





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