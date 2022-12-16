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7:30, 16 декабря 2022 года В пятницу 16 декабря в Орле -5..-2 и небольшой снег Публикуем подробный прогноз погоды на последний день текущей рабочей недели.









Как Росгидрометцентр, сегодня в нашем городе будет облачно. На термометрах от -5 до -2 градусов, слабый ветер с востока 1 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст. К завтрашнему дню, по предварительному прогнозу, ожидается оттепель до 0 градусов и мокрые осадки. Сегодня в Орле ожидается небольшой мороз и легкий снег. Публикуем подробный прогноз погоды на пятницу, 16 декабря.Как сообщает , сегодня в нашем городе будет облачно. На термометрах от -5 до -2 градусов, слабый ветер с востока 1 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст. К завтрашнему дню, по предварительному прогнозу, ожидается оттепель до 0 градусов и мокрые осадки.





Ольга СУПОНЕВА





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