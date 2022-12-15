Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05на телеканале "Россия".

- О работе военных, для которых наш город стал вторым домом;

- Куда и когда смогут полететь орловцы?

- Художник, что рисует мир. Познакомим вас с тем, чьи работы украшают улицы Орла.





