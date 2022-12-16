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10:30, 16 декабря 2022 года Неосторожность при курении могла стать причиной гибели орловца 15 декабря в Орле огонь унес человеческую жизнь.





Накануне в 21:55 орловские огнеборцы были вызваны на тушение пожара в квартире на 10-м этаже жилого здания по улице Костомаровской. Спасатели эвакуировали пять человек. К сожалению, погиб 54-летний мужчина.



Огонь уничтожил мебель в зале квартиры на площади в два квадратных метра. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото из архива









Орловское Информбюро





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