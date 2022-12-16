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11:00, 16 декабря 2022 года Иерусалимский монастырь передал в орловский храм частицу Гроба Господня Святыне можно поклониться в храме иконы Божией Матери "Взыскание погибших".





Настоятельница Горненского русского женского монастыря в Иерусалиме передала в дар орловскому храму "Взыскание погибших" частицу Гроба Господня, - сообщили в Орловской епархии. Святыне уже можно поклониться. Храм на Наугорском кладбище открыт открыт ежедневно с 9:00 до 14:00.



Гроб Господень - главная святыня христиан. Это гробница, где, согласно Евангелию, был погребен после распятия Иисус Хрисос, воскресший на третий день после смерти.



Фото: храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" г. Орла





Орловское Информбюро





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