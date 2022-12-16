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11:30, 16 декабря 2022 года В Орловской области под колесами фуры погиб мужчина Роковое ДТП произошло вечером 15 декабря.





15 декабря в 22:30 на 330-м километре автодороги М-2 "Крым" в Орловской области под колеса грузовика Man FLS попал 33-летний мужчина, шедший по проезжей части попутно фуре. Пешеход погиб на месте аварии до прибытия медиков, - сообщили в УГИБДД России по Орловской области.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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