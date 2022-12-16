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12:00, 16 декабря 2022 года Орловщина передаст артиллеристам полуторатонный гуманитарный груз Посылку собирает Орловский муниципальный округ и представители бизнеса.





Орловская область продолжает поддерживать участников специальной военной операции гуманитарной помощью. Уже в конце этой недели артиллеристам отправят полуторатонную посылку, собранную жителями Орловского муниципального округа и бизнесом.



В груз вошли генераторы, тепловые пушки, маскировочные сети, бензопилы, бинокли, печки, сварочный аппарат, термобелье, термоноски, спальные мешки, фонари, теплые вещи,, инструменты, медикаменты, продукты и многое другое, включая очень нужный бойцам квадрокоптер, - сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





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