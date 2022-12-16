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12:30, 16 декабря 2022 года Всероссийский Форум студенческих спортивных клубов продолжается в Орле В центре внимание - развитие спорта.





В Орле второй день продолжается Всероссийский Форум студенческих спортивных клубов. В центре внимание - развитие спорта. Наш город принимает сотни гостей, от студентов до федеральных экспертов.



Сегодня в программе "День в спортивном костюме": мастер-классы общероссийских спортивных организаций. На 15 площадках можно будет усовершенствовать свое мастерство в волейболе, мини-футболе, шахматах, самбо, биатлоне, киберспорте, лапте, гандболе и в других видах спорта.



В числе почетных гостей - первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.





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