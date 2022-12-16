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13:00, 16 декабря 2022 года Орловский филиал РАНХиГС стал надежным тылом для участников СВО Для поддержки российских военных учебное учреждение проводило и будет проводить различные мероприятия.





Орловский филиал РАНХиГС наравне с другими неравнодушными активно помогает российским солдатам. Уже несколько раз учебное учреждение отправляло бойцам гуманитарные грузы, а в августе на институтской базе "Лесная поляна" была огранизована бесплатная смена для детей военных, задействованных в СВО, и РАНХиГС продолжит всячески поддерживать солдат. Подробнее о добрых делах во имя Родины - в сюжете Ирины Костиной.





Ирина Костина





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