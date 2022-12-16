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13:30, 16 декабря 2022 года Знаменные группы Орловщины соревнуются в мастерстве В областной столице проходит второй областной смотр-конкурс "Служу России"





Орловская область во второй раз проводит смотр-конкурс знаменных групп "Служу России". Между собой соревнуются 24 отряда.



Проведение конкурса приурочено к празднованию Дня Героев Отечества. Цели конкурса: воспитание уважения к символам, атрибутам, ритуалам и традициям Российской армии.





Екатерина Габова





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