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17:30, 16 декабря 2022 года Маргарита Рыжикова отметит 32-летие работы в "Свободном пространстве" Заслуженная артистка России известна различными ролями.





17 декабря Заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова отметит 32-летие работы в орловском театре "Свободное пространство". Корреспондент ГТРК "Орел" Эва Стасюлевич побеседовала с мастерицей различных ролей в преддверии праздничной даты.





Эва Стасюлевич





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