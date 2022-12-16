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15:30, 16 декабря 2022 года Жители Орловщины осчастливят маленьких дмитровцев Женский монастырь святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино проводит традиционную акцию "Свет Рождественской звезды".





У жителей Орловской области есть шанс подарить праздник Рождества Христова нуждающимся детям из Дмитровского района. Женский монастырь святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино вновь проводит акцию "Свет Рождественской звезды". Планируется собрать по 500 сладких подарков и игрушек по возрасту. Срок - до 27 декабря. Все подробности акции - в сообществе монастыря в "ВКонтакте".





Мария Семак





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