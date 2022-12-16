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12:55, 16 декабря 2022 года "Декада инвалидов" на Орловщине завершается гала-концертом Мероприятие проходит в областном Доме творчества.





В эти минуты в Орловском областном Доме творчества проходит гала-концерт, посвященный закрытию "Декады инвалидов". На сцене те, кто имеет безграничное желание жить, развиваться и доказывать всем, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. На суд зрителей представят 18 творческих номеров.





Юлия Опанасюк





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