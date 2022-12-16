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12:48, 16 декабря 2022 года В Орловском театре кукол показали премьерный спектакль "Репка" В основе постановки всеми известная сказка, но со своими изюминками.





Сегодня, 16 декабря, в Орловском театре кукол показали премьерный спектакль "Репка". Режиссер Раиса Овсянникова призналась, что в основе 45-ти минутной постановки всеми известная и любимая с детства сказка, но … со своими изюминками.



"Репку" дети смогут увидеть еще и завтра, 17 декабря, а также в январе.



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Юлия Опанасюк





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