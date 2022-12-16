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14:07, 16 декабря 2022 года

Сдать тест на грипп в Орловской области можно будет бесплатно в рамках ОМС

Постановление о порядке проведения таких исследований подписал Михаил Мишустин.


Жители Орловской области смогут бесплатно сделать тест на грипп и другие респираторные инфекции в рамках ОМС. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Решение о бесплатном тестировании на грипп принято из-за того, что эта болезнь пошла в рост. В том числе, болеют люди одновременно и гриппом и коронавирусом. Как отметила Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на совещании у Владимира Путина, сейчас в тестировании на грипп есть необходимость. Это поможет снизить риски для тех, кто заболел. 


Ольга СУПОНЕВА
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