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16:30, 16 декабря 2022 года Орловский краеведческий музей отметит 125-летие Открытие юбилейной выставки в честь событий состоится уже 19 декабря.





Орловскому краеведческому музею исполнится 125 лет. Уже в следующий понедельник, 19 декабря, здесь состоится открытие юбилейной выставки из фондов.



Этот музей самый возрастной в нашем регионе. Основан он был в 1897 году и стал одним из первых губернских музеев в Российской империи. По своему нынешнему адресу, в здании Торговых рядов, музей располагается с 1932 года. Здесь хранится больше 180 тысяч уникальных экспонатов абсолютно разных периодов истории развития Орловской области.



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Ольга СУПОНЕВА





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