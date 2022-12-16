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17:00, 16 декабря 2022 года Орел стал центром обсуждения художественного образования в современных условиях Этому вопросу посвятили Вторую международную конференцию, прошедшую в Орловской детской школе искусств им. Д.Б.Кабалевского.





Орловская детская школа искусств им. Д. Б.Кабалевского приняла у себя Вторую международную конференцию "Художественное образование в современных условиях". Опытом делились исполнители и педагоги из разных регионов России и зарубежья.



Эта конференция открыла череду творческих проектов, которые готовят к 50-летию ДШИ. Зрители увидели яркие творческие номера, подготовленные руководителями и участниками образцовых коллективов школы. Выступили и гости мероприятия. Так, виолончелисты из Белгорода представили перформанс, где сочетаются театрализованное действо, звучания виолончели и других инструментов, а также современная электронная музыка и видеоряд.





Татьяна Тимохина





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