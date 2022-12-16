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14:50, 16 декабря 2022 года На орловских ярмарках возобновят сбор гуманитарной помощи участникам СВО Специальные палатки будут открыты на торговых площадках уже в эти выходные.





17 и 18 декабря на площадках ярмарки "Хлебосольный выходной" в Орле будут открыты специальные палатки "Своих не бросаем" для сбора гуманитарной помощи в пользу участников специальной военной операции. Об этом сообщили в мэрии Орла.



Можно передать продукты, медикаменты, предметы личной гигиены, теплую одежду, батарейки. Особо подчеркивается, что стеклянная тара к передаче запрещена. Также будет возможность помочь деньгами.



Пункты сбора будут открыты с с 9:00 до 14:00. В субботу - на Комсомольской площади, в воскресенье – на ул. Приборостроительной.





Орловское Информбюро





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