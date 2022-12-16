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18:00, 16 декабря 2022 года В Орловской области продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных Мамам бойцов ремонтируют дома, проводят воду и поздравляют с днем рождения.





Об этом сообщает телеграм-канал " Телеграммы из Орла " . Так, для одной из мам мобилизованного в Ливенском районе починили кровлю, а для другой – провели горячую воду. В Мценском районе волонтеры пришли домой с поздравлениями к маме участника специальной военной операции. . Так, для одной из мам мобилизованного в Ливенском районе починили кровлю, а для другой – провели горячую воду. В Мценском районе волонтеры пришли домой с поздравлениями к маме участника специальной военной операции. Внимание уделяется и малышам, чьи папы отправились на передовую. Один из таких ребят – Илья – посещает школу будущего первоклассника в городском образовательном центре Орла. Недавно его поздравили с днем рождения: творческие коллективы станцевали и провели конкурсы, работали аниматоры, а в конце появился торт со свечами. – Проводить дни рождения в таком родном кругу за дружеским столом — это наша традиция. Сюда пришли его "школьные" друзья. А студенты Орловского государственного института культуры, которые часто помогают нам как волонтеры, подготовили такую замечательную программу, - поделилась руководитель центра Зоя Овчинникова.



Фото: пресс-служба городской администрации





Сергей СИЛАЕВ





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