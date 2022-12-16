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16:00, 16 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Новый год - время чудес. Их исполняет "Елка желаний". Традиционная акция набирает обороты.



- Сдать тест на грипп в Орловской области можно будет бесплатно в рамках ОМС.



- Орловский ЦУР подводит годовые итоги работы.



- Орел стал центром обсуждения художественного образования в современных условиях.



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