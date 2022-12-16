Сахара из Орловской области хватит на несколько миллионов россиян

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18:30, 16 декабря 2022 года
Сахара из Орловской области хватит на несколько миллионов россиянРегион является одним из лидеров направления в стране.
Орловщина продолжает оставаться одним из крупнейшим производителей сахара в РФ. По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", к текущему моменту сахарные заводы региона переработали 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 250 тысяч тонн сахара. В планах – показатель 300 тысяч.
– Данного количества хватает на 37 миллионов человек по нормированной норме снабжения населения, - сказано в сообщении.
К концу 2022 года все четыре профильных завода на Орловщине оснащены жомосушильным оборудованием. Недавно Залегощенский сахарный завод завершил проект по вводу в работу жомосушильного комплекса.
Сергей СИЛАЕВ