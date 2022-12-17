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10:00, 17 декабря 2022 года Соцвыплаты, отопление, транспорт. Орловский ЦУР подвел статистику обращений граждан Данные собраны за период с 6 по 12 декабря.





ЦУР Орловской области подвел итоги работы за период с 6 по 12 декабря. Чаще всего орловцы интересовались соцвыплатами и помощью многодетным семьям – таких обращений за неделю зафиксировано более 400.



Второе место – за блоком "ЖКХ". Жители региона жаловались на отопление домов, протекающие крыши и перебои с электроснабжением.



Тема общественного транспорта замыкает ТОП-3. Орловцы писали о несоблюдении водителями графиков в утренние и вечерние часы, а также на плохое обслуживание Лужков, района улицы Ливенской и Знаменки.





Орловское Информбюро





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