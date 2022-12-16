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19:30, 16 декабря 2022 года В Орловской области на ремонт межмуниципальных и региональных дорог потратят более полумиллиарда рублей Работы проведут в нескольких районах.





Как сообщает телеграм-канал " Телеграммы из Орла " , 536,4 миллиона рублей выделят на контракт. Согласно документу, рабочие отремонтируют дороги в Кромском, Верховском, Залегощенском, Колпнянском, Малоархангельском, Новосильском, Сосковском и Шаблыкинском районах. , 536,4 миллиона рублей выделят на контракт. Согласно документу, рабочие отремонтируют дороги в Кромском, Верховском, Залегощенском, Колпнянском, Малоархангельском, Новосильском, Сосковском и Шаблыкинском районах. Работы начнутся в середине апреля 2023 года, а к концу лета их завершат. Итоги конкурсных процедур подведут 16 января 2023 года.





Сергей СИЛАЕВ





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