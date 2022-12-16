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19:00, 16 декабря 2022 года "Губернаторская елка" в Орле пройдет 28 и 29 декабря Мероприятия посетят 1 200 детей.





28 и 29 декабря на территории туристического многофункционального комплекса в Орле пройдет "Губернаторская елка". Об этом сообщает региональный информационный портал. За два дня праздник посетят 1 200 детей. Мероприятие организовано для поддержки ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей мобилизованных, а также отличившихся в разных областях детей.



Ребят ждут игровые площадки и творческие мастерские, новогодняя праздничная интермедия "Чудеса под Новый год", спектакль ОГАТ имени И. С. Тургенева "Зачарованный лес", праздничный обед и подарки.



Фото из архива





Орловское Информбюро





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