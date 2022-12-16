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16:45, 16 декабря 2022 года В Орле обсудили вопросы ранней диагностики онкозаболеваний полости рта В областной столице прошел семинар, посвященный этому вопросу,





Минимум раз в год посещать стоматолога нужно не только для того, чтобы лечить кариес, но и для раннего обнаружения онкозаболеваний. Вопросы ранней диагностики злокачественных образований полости рта обсуждали на семинаре стоматологов в Орле. Он прошел на базе областной стоматологической клиники.



Среди регионов ЦФО Орловская область находится на втором месте по показателям запущенности рака полости рта, и на пятом - по показателям летальности после обнаружения заболевания. Основные причины такой статистики: алкоголизм, курение и санитарное безразличие к себе.







Татьяна Тимохина





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