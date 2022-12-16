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20:00, 16 декабря 2022 года

Жители Орла рассказали мэру Юрию Парахину о протекающих крышах и старых мусорных контейнерах

Глава города поставил вопросы на контроль.


В администрации Северного района Орла состоялась встреча мэра Юрия Парахина с представителями органов территориального управления. Стороны обсудили несколько вопросов, выслушал градоначальник и личные проблемы граждан.

Первой темой стало состояние крыш. Активистка из дома на улице Металлургов пожаловалась на протекающий потолок, в особенности весной и осенью.

Юрий Парахин поручил теруправлению по Северному району вместе с управляющей компанией выйти на дом и составить акт обследования. Он также взял на администрацию Орла обязательство проконтролировать латочный ремонт крыши при наступлении благоприятных погодных условий, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Также активисты подняли вопрос по замене мусорных контейнеров, а жители улицы Германо поблагодарили за ремонт дороги. 16 декабря в администрации города пройдет заключительная встреча мэра и граждан в 2022 году.

 

 




Сергей СИЛАЕВ
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