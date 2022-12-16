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16:13, 16 декабря 2022 года В Орле восстановлен полный маршрут троллейбусов №7. Электротранспорт снова заезжает на Выгонку.





Троллейбусы №7 в Орле возобновили движение на Выгонку. Об этом сообщили в мэрии областной столицы. Маршрут был сокращен 12 декабря из-за выхода из строя кабеля.





Орловское Информбюро





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