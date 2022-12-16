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16:28, 16 декабря 2022 года

В Орловской области ввели ограничительные меры по гриппу и респираторным инфекциям

Постановление подписал главный санитарный врач региона.


Исходя из постановления от 15 декабря главного государственного санитарного врача по Орловской области Александра Румянцева, в регионе введены ограничительные и дополнительные противоэпидемические меры против гриппа и острых респираторных инфекций. С 5 декабря по 11 декабря 10 470 человек заболели гриппом и ОРВИ, а темп прироста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 36,3%. Цифры растут во всех возрастных группах.

Средний уровень госпитализации умеренный – 1,2% от числа зарегистрированных случаев, однако в больницы за прошедшую неделю направили в 1,8 раза больше детей и в 2,1 раза больше взрослых, чем неделей ранее.

Исходя из документа,  в медицинских учреждениях запрещена плановая организация населения, работа дневных стационаров и их посещение жителями. Диагностика на коронавирус, ОРВИ и грипп будет организована в ежедневном режиме, а первая медицинская помощь больным с клинической картиной гриппа и ОРВИ будет оказана преимущественно на дому.

В образовательных учреждениях организуют учет посещаемости и выяснение причин отсутствия обучающихся. Учебный процесс будет приостановлен на не менее чем неделю в случае отсутствия 20% ребят. Среди детей, студентов, родителей и работников образования проведут информационную работу. Также в школах запрещено использование "кабинетной" системы и занятия в одном помещении для учеников из разных классов.

Ограничения касаются и учреждений высшего образования, социальных организаций. Главы городских округов и муниципальных районов обязаны обеспечить проведение массовых мероприятий при соблюдении санитарных требований, а среди населения власти проведут информационную кампанию.

С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.




Сергей СИЛАЕВ
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