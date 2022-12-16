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17:45, 16 декабря 2022 года Орловские стрелки завоевали полный комплект наград на соревнованиях в Ижевске Медали добыли Никита Суханов и Даниил Митин, причем за одну из них спортсмены сражались друг против друга.





Орловские стрелки Никита Суханов и Даниил Митин удачно выступили на Всероссийских соревнованиях в Ижевске. В одном упражнении орловцы оспаривали серебряную и бронзовую награду соревнований, и молодость оказалась сильнее опыта - победил Даниил Митин.



Никита Суханов к своей бронзе добавил золото, завоеванное в другой дисциплине, хотя приехал соревноваться после коррекции зрения.



До конца года у ребят только тренировки. Новый год орловские стрелки начнут выступлением на Кубке страны.





Анастасия Дорохова





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